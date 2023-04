Russen trekken in haast ‘Maginotlinie’ op voor Oekraïens tegenoffensief

,,Ze kunnen door de Russische strijdkrachten worden gebruikt zonder het gebied van onze luchtverdedigingssystemen binnen te gaan en ze kunnen zowel de posities van de Oekraïense strijdkrachten aan de frontlinie als de nabijgelegen steden treffen”, aldus Kovalenko. De gevleugelde bommen zijn vooral veel goedkoper te produceren dan de Russische ballistische en kruisraketten. Vanwege de slinkende voorraden van precisie geleide raketten in Rusland zou het Kremlin zijn overgestapt op de nieuwe generatie geleide bommen.



Pro-Kremlin militair blogger Alexander Sladkov is er in ieder geval enthousiast over: ‘Dit zijn geen minidrones of zelfs maar drones die 40 kilo kunnen dragen. Jongens, dit is een dodelijke anderhalve ton van het echte werk’, schreef hij in een Telegram-bericht eerder deze maand.



Rusland is niet het enige land met een aanzienlijk arsenaal aan glijbommen. Ze worden over de hele wereld opgeslagen, ook door de Verenigde Staten. Oekraïne gebruikt momenteel de door de VS geleverde Joint Direct Attack Munitions (JDAM).