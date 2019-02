Russen weer helemaal in de ban van horror op 'dode berg’

Destijds, in 1959, deden al de bizarste geruchten de ronde. Waren de ongelukkige slachtoffers aangevallen en verminkt door buitenaardse wezens? Had de verschrikkelijke sneeuwman of een familielid daarvan ze te grazen genomen of waren ze per ongeluk in een nucleaire testgebied verzeild geraakt en betaalden ze dat met hun dood? Hoe dan ook, de Russische televisie heeft aangekondigd binnenkort met een nieuwe serie te komen over het nog altijd mysterieuze Djatlovpas-incident.



Voor veel Russen zijn de complotverhalen rondom het incident over mogelijk buitenaards ingrijpen enigszins vergelijkbaar met wat 'Roswell’ is voor Amerikanen aan het einde van de jaren veertig. Omdat er geen overlevenden waren, geen getuigen en het drama ook nog eens speelde in extreme weersomstandigheden ten tijde van een streng regiem dat grossierde in geheimzinnigheid wordt er al decennia gespeculeerd over wat er echt gebeurde met de negen skiërs. Een tiende lid van de groep ontsnapte aan het lot omdat hij voor de laatste etappe van hun tocht ziek afhaakte.