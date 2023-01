Russen willen gevluchte tegenstanders geld en goed afnemen: ‘Afrekenen met tuig dat is vertrokken’

Het ging er deze week hard aan toe in de Doema, de Russische Tweede Kamer. Aan de orde was het idee om Russen die de benen hebben genomen na het begin van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne, hun geld en goed af te nemen.



Dat geldt ook voor bekende Russen. ,,Voor de meeste vertrokken sterren is Rusland geen thuisland, maar een ruif om uit te pikken. We moeten hun voedingsbronnen methodisch afsluiten’’, snerpte Doemalid Jelena Jampolskaja.



Het voorstel om honderdduizenden Russen hun bezittingen af te pakken komt uit de koker van Doemavoorzitter Vjatsjeslav Volodin, een erkend volgeling van Poetin. ,,Er zijn lafaards, die zijn vertrokken, stilzitten en zwijgen. Ze leven van vermogen of werken, maar laten het land en onze jongens die vechten met rust’’, zei Volodin. ,,We moeten echter afrekenen met het tuig dat is vertrokken, maar op kosten leeft van de staat, hier salarissen, vastgoed en geld heeft en zijn voeten afveegt aan het land.’’