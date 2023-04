Russen worden steeds ‘brutaler’ omdat ze weten dat Oekraïense troepen ‘weinig munitie hebben’

Een Oekraïense soldaat aan het front bij Charkiv zegt dat de Russische troepen ‘stoutmoediger’ worden omdat ze zouden weten dat het Oekraïense leger weinig luchtafweergeschut heeft. De Oekraïense strijdkrachten kampen met een ernstig tekort en kunnen de controle over hun luchtruim al in mei verliezen aan Rusland, zo bleek ook al uit gelekte documenten van het Pentagon.

Toen een klein zwart katje werd geboren aan het front in Charkiv, adopteerden de Oekraïense soldaten het schattige diertje en gaven het de naam ‘Stinger’, vernoemd naar de draagbare Stinger-luchtdoelraketten. ,,Het is de enige luchtverdediging die we hier hebben,” legt een van de mannen, met codenaam ‘Hollywood’, uit aan de Britse krant ‘The Times’.

Maar nu zijn de moderne Russische vliegtuigen uitgerust met nieuwe technologie die het richtsysteem van de Stinger verstoort. ,,Nu moeten we er twee afvuren en hopen dat de tweede doel treft,” vertelt Hollywood.

KIJK. Het Oekraïense leger schiet een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht in de regio Donetsk

,,We hebben ook antitankraketten tegen de Russen gebruikt en dat weerhield hen ervan om helikopters ver in het hinterland te sturen, omdat ze bang waren dat ze geraakt zouden worden”, legt hij uit.

,,Maar nu de Russen weten dat onze munitie bijna op is, worden ze stoutmoediger. Er komen elke dag meer en meer helikopters en vliegtuigen en ze beginnen te beseffen dat we ze niet kunnen tegenhouden.”

Volledig scherm Een Oekraïense soldaat vuurt met een houwitser op Russische troepen nabij Bachmoet. © REUTERS

De onlangs gelekte documenten van het Pentagon legden de zwaktes van het Oekraïense leger al bloot en zorgden voor een wake-upcall.

Ze suggereerden onder meer dat Oekraïne zo’n groot tekort heeft aan luchtafweermiddelen dat het al in mei de controle over het luchtruim zou kunnen verliezen, net nu het Oekraïense leger zich voorbereidt op een grondoffensief om verloren gebied terug te winnen. Oekraïense militaire functionarissen overleggen volop over hoe ze luchtdekking kunnen geven aan de troepen tijdens het nakende offensief. Ze vragen ook dringend meer steun aan de westerse bondgenoten.

Letland levert wapens aan Oekraïne, Spanje belooft tanks

Letland heeft aangekondigd dat het wapens gaat leveren aan Oekraïne. Dat gebeurde na gesprekken op de Amerikaanse luchtmachtbasis in het Duitse Ramstein, waar een groep van een veertigtal bondgenoten de militaire steun aan Oekraïne coördineert. Ook Spanje belooft een tiental tanks.

Volgens het Letse ministerie van Defensie zullen alle Stinger-luchtdoelraketten van het Baltische land, lid van de EU en de NAVO, aan Kiev worden geleverd. Daarnaast zullen in Letland meer Oekraïense soldaten worden opgeleid, aldus een verklaring.

,,Letland heeft gereageerd op het verzoek van Oekraïne om luchtverdedigingssystemen te leveren en heeft besloten Oekraïne te voorzien van alle Stinger-systemen die we nog hebben. We zullen ons best doen om ze zo snel mogelijk te leveren”, aldus de minister van Defensie. Zij gaf echter geen details over het aantal toestellen of een leveringsschema.

Ook Spanje heeft vrijdag de levering aangekondigd van zes van de tien Leopard 2 tanks, die volgens de Spaanse minister José Manuel Albares ‘binnen enkele dagen’ zouden moeten worden geleverd. Een tweede levering van vier tanks volgt later. Het gaat om tien van de 109 Leopard 2A4 tanks die Spanje heeft en die een ouder model zijn. Madrid beschikt ook over 239 nieuwere en krachtigere 2A6's, maar er is geen sprake om die over te dragen aan Oekraïne.

Oekraïne probeert al veertien maanden de Russische invasie af te weren en is voor zijn militaire uitrusting sterk afhankelijk van de steun van westerse bondgenoten. Vrijdag kwamen ongeveer 50 landen, waaronder België, in Ramstein bijeen om die hulp te bespreken. Letland, dat grenst aan Rusland en Wit-Rusland, is een van de sterkste bondgenoten van Oekraïne.