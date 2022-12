Russisch ex-president Medvedev: ‘Zonder kernwapens zou Rusland al uit elkaar gescheurd zijn’

De voormalige president Dmitry Medvedev zegt dat Rusland al in stukken zou zijn gescheurd als het geen kernwapenarsenaal had. ,,Hoe hard het ook klinkt, voor een groot deel houdt het nucleaire arsenaal de meeste heethoofden in bedwang”, zei de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsraad dinsdag tegen het Russische persbureau Interfax. Al vanaf dag één van de invasie is er vrees voor een escalatie van het conflict door de inzet van kernwapens.

Voormalig president en premier Medvedev, nu plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie, zei dat het kernwapenarsenaal de enige kracht is die voorkomt dat het land wordt “verscheurd”. Hij zei dat de wapens de macht hebben om te voorkomen dat “niet-vriendelijke landen anti-Russische standpunten innemen. Dat was zo, dat is zo en dat zal zo blijven.”

Medvedev blaast - zoals vaker - warm en koud tegelijk. Volgens hem staat Rusland nog altijd achter het non-proliferatieverdrag, een pact dat het bezit van kernwapens beperkt. Maar aan de andere kant bleef hij tijdens het interview betogen dat de nucleaire dreiging zou helpen om “de soevereiniteit, de onafhankelijkheid, de territoriale integriteit en het welzijn van Rusland te waarborgen”.

De vrees voor het uiteenvallen van Rusland is niet uit de lucht gegrepen. In internationale media duiken af en toe bronnen op die waarschuwen voor een staatsgreep in het Kremlin of voor een mogelijke burgeroorlog uit onvrede over de mobilisatie van Russische soldaten. De recente raketaanvallen in het diepe binnenland van Rusland door Oekraïne maakt Moskou alleen maar zenuwachtiger voor een verschuiving van het conflict.

Poetin is “te bang”

Sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne liet de oud-president zich al herhaaldelijk opmerken met zijn radicale standpunten en uitspraken. Hij dreigt niet enkel met nucleaire wapens richting de Oekraïners - die hij herhaaldelijk verwijt nazi’s te zijn -, maar ook landen zoals Finland en Zweden zijn door het Kremlin meermaals bedreigd om te voorkomen dat ze lid zouden worden van de NAVO.

De vrees voor een kernoorlog wordt daardoor alleen maar groter. Deskundigen zijn het er echter over eens dat de kans klein is dat Rusland daadwerkelijk kernwapens zal gebruiken. Volgens uitgelekte e-mails van de Russische Federale Veiligheidsdienst zou Poetin ook “te bang” zijn om een nucleaire wereldoorlog te riskeren.

Desondanks hebben hooggeplaatste Russische militaire functionarissen al gesproken over scenario’s voor een mogelijke inzet van kernwapens in Oekraïne. Dat meldde ‘The New York Times’ vorige maand. Frustratie over het falen van het Russische leger in Oekraïne zouden de aanzet geweest zijn om het gebruik van tactische kernwapens te bespreken onder hoge militaire leiders.