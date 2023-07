Russisch-Nederlandse anti-oorlogsactivist vrijgelaten op vliegveld van Belgrado

De van oorsprong Russische jurist en anti-oorlogsactivist Peter Nikitin is vrijdagavond vrijgelaten door de Servische autoriteiten en mocht alsnog het land in. De 42-jarige Nikitin, die de Nederlandse en Russische nationaliteit heeft, werd de toegang tot het land geweigerd. Hij heeft sinds donderdagochtend vast gezeten op het vliegveld van de Servische hoofdstad Belgrado.

Nikitin meldt dat hij geen verklaring van de autoriteiten heeft gekregen voor wat er is gebeurd. ,,Ik heb geen idee hoe ik persona non grata ben geworden. De enige verklaring is dat dit op bevel van Poetin is gedaan”, zei hij. ,,Dit illustreert hoe groot de invloed van het Russische regime hier is.”

Hij was teruggekeerd van een bezoek aan zijn moeder in Portugal, toen de Servische douane zijn Nederlandse paspoort in beslag nam. ,,Ik kreeg na urenlang wachten een document, waarin staat dat ik een inreisverbod heb gekregen, zonder verdere uitleg”, zei Nikitin. ,,Ik werd verzocht om een reguliere vlucht te nemen naar Frankfurt, waar ik was overgestapt. Maar ik heb niets te zoeken in Frankfurt. Ik woon al sinds 2016 in Servië, heb een verblijfsvergunning en mijn twee kinderen wonen hier ook.”

Nikitin richtte vorig jaar in Servië de Russische Democratische Sociëteit (RDO) op, een vereniging van Russen die zich tegen de oorlog in Oekraïne uitspreken. ,,Wij hebben protesten georganiseerd in Belgrado waar duizenden Russen de straat voor opgingen.” Volgens hem is dat de enige reden waarom hij het land niet meteen in mocht.

Bezwaar

Zijn advocaat maakte bezwaar tegen het inreisverbod op basis van het schenden van het recht op gezinsleven. Ook had Nikitin meerdere keren contact met de Nederlandse ambassade in Belgrado. ,,Zij volgen mijn zaak serieus en zullen ook maatregelen nemen om mij te helpen", zei hij voordat hij toegelaten werd tot het land.

Hij bracht de meeste tijd door op een wachtbankje op het vliegveld. ,,De politieagenten zijn wel vriendelijk en hebben me naar het winkelgebied begeleid zodat ik daar wat eten en drinken kon kopen.”