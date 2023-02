Russisch offensief in Donbas is begonnen

Russische troepen hebben het alom verwachte offensief in de Donbas ingezet. De Russische president Vladimir Poetin had zijn generaals eerder opgedragen de op papier al geannexeerde Donbas-provincies Loehansk en Donetsk nu ook helemáál te veroveren, in ieder geval voor 1 maart.

Het Russische leger racet tegen de klok. Duidelijk was al dat Poetin het thuisfront ‘iets’ wil laten zien nu de eerste verjaardag van de ‘speciale militaire operatie’ nadert. Op 24 februari vorig jaar begon de Russische invasie van Oekraïne die - na maanden van zware gevechten op bijna alle fronten vastliep of werd teruggeslagen.

Vooral in de sinds 2014 al deels door pro-Russische troepen veroverde Donbas was een patstelling ontstaan die het Kremlin nu kennelijk snel wil doorbreken. Daar is haast bij geboden want het Russische leger wil ook langs de provinciegrenzen posities innemen die kunnen worden verdedigd tegen de tijd dat Oekraïne daadwerkelijk kan beschikken over de onlangs door het Westen toegezegde tanks, luchtverdedigingssystemen en ander materieel. Dat zou vanaf maart al het geval kunnen zijn. Aan de Russische kant van het front worden blijkens satellietbeeld veel verdedigingswallen opgeworpen, diepe loopgraven gegraven en dichte rijen betonnen antitankblokken geplaatst die bekendstaan ​​als drakentanden.

Volgens de goed geïnformeerde Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) is het Russische leger al begonnen aan een groot offensief in de provincie Loehansk. Russische militaire bloggers melden dat conventionele Russische troepen op grote schaal Oekraïense verdedigingslinies aanvallen. Er zou terreinwinst zijn behaald richting Charkov. Ten minste drie Russische divisies - elk tot zo’n 25.000 soldaten sterk - zouden aan de gevechten deelnemen. Daarbij een tankdivisie en een divisie luchtlandingstroepen. ISW concludeert dat de Oekraïense verdedigers echt grote doorbraken vooralsnog hebben tegengehouden, maar met name rond Bachmoet wordt de situatie penibel.

Opmerkelijk is dat de opperbevelhebber van de pro-Russische Volksmilitie van de Volksrepubliek Donetsk (DNR) de controle over een Russisch artilleriebataljon zou hebben overgenomen. Naar verluidt om de verliezen in die rangen te compenseren. Maar volgens ISW zou Rusland inmiddels ook bezig zijn om de volksmilities van Loehansk en Donetsk te integreren in het Russische leger om nieuwe aanvalskracht te organiseren.

Massaal troepen verzamelen

Het hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst, Kyrylo Boedanov gaf eerder aan dat Rusland bezig was massaal troepen te verzamelen in de Donbas. De aanvalskracht zou daar zijn verhoogd met ruim 300.000 soldaten. Veel van die troepen zijn op weg naar de stad Bachmoet waar van Poetin een overwinning moet worden behaald alvorens door te stoten naar de grenzen van de provincies Donetsk en Loehansk.

,,Hun hele taak is nu om de administratieve grenzen van de regio’s Donetsk en Loehansk te bereiken”, zei Boedanov in een interview met The Washington Post. Maar de Russen zouden hun aanval ook kunnen richten op andere provincies die ze vorig jaar illegaal annexeerden zoals Zaporizja en Cherson, aldus Boedanov. Dat zou dan weer passen in Poetins oude wens een ‘landbrug’ te veroveren tussen het vasteland van Rusland en de Krim, die door Moskou ook al illegaal in 2014 werd geannexeerd. Tegenover de Russische divisies staan ruim een miljoen gewapende mannen in het reguliere Oekraïense leger en aanvullende organisaties.

Oekraïne blijft vastbesloten Rusland te verdrijven en al het bezette land te heroveren, inclusief het 10.000 vierkante kilometer grote Krim-schiereiland dat Moskou sinds 2014 illegaal bezet heeft.

