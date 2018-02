Russisch vliegtuig crashte mogelijk door onjuiste snelheidsdata

NAVO gaat trainingsmissie Irak uitbreiden

12:56 De NAVO-landen stemmen in met het Amerikaanse verzoek om de nu nog beperkte militaire trainingsmissie in Irak uit te breiden. De 29 NAVO-ministers van Defensie geven donderdag in Brussel groen licht om dit voor te bereiden, verwacht topman Jens Stoltenberg. Een formeel besluit wordt verwacht op de NAVO-top in juli.