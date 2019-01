Russisch vliegtuig op vliegveld Venezuela voedt geruchten

De Boeing 777, met ruimte voor ongeveer vierhonderd passagiers en eigendom van Ruslands Nordwind Airlines , werd geparkeerd op een privéplek van de luchthaven. Het vliegtuig was rechtstreeks vanuit Moskou naar Venezuela gevlogen, volgens de vluchtgegevens en Reuters-foto's. Hetzelfde vliegtuig vloog op 3 december ook al van Moskou naar Caracas, blijkt uit de gegevens, toen Maduro naar Rusland reisde om de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten. Nordwind noch de Venezolaanse regering reageerde op verzoeken om commentaar waarom het toestel naar Caracas is gevlogen.

Koortsachtige speculaties

Het vliegtuig vliegt normaal gesproken tussen Rusland en Zuidoost-Azië, volgens openbare vluchtgegevens. Nordwind biedt geen rechtstreekse vluchten Moskou-Caracas aan.



Op de Venezolaanse sociale media circuleerden theorieën dat er mogelijk huursoldaten zijn gebracht, dat Maduro in ballingschap zou gaan, of dat het de Venezolaanse goudvoorraad in veiligheid zou brengen. Geen van die theorieën is gebaseerd op solide bewijs.



Maar de koortsachtige speculatie geeft de atmosfeer van onzekerheid in het land weer, terwijl Maduro onder ongekende internationale druk komt te staan ​​om af te treden.



Persbureau Reuters meldde vorige week dat huursoldaten die geheime missies uitvoeren voor Rusland, naar Venezuela zijn gevlogen om de veiligheid van Maduro op te voeren. Maduro beweert dat hij wordt geconfronteerd met een door Washington gesteunde couppoging onder leiding van oppositieleider Juan Guaido. De VS erkennen hem inmiddels als het legitieme staatshoofd.