Russische bommenwerpers vliegen over Japanse Zee, net voor Japanse premier Oekraïne bezoekt

De timing van deze vluchten lijkt meer dan louter toeval, aangezien Fumio Kishida, de premier van Japan, niet veel later vertrok voor een bezoek aan Kyiv. Dat bezoek plande de premier om solidariteit te betuigen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de oorlog tegen Rusland. Het valt ook samen met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Moskou.

De Russische bommenwerpers, twee Tupolev Tu-95MS vliegtuigen, kunnen kernwapens vervoeren en vliegen geregeld over internationale wateren als teken van macht. Volgens Rusland zelf ging het hier over een “geplande vlucht” die werd uitgevoerd in strikte overeenstemming van het internationale recht. Zo klinkt het bij het ministerie van Defensie.

Japan is een belangrijke Aziatische bondgenoot van de Verenigde Staten en heeft zich ook aangesloten bij de westerse sancties tegen Rusland. Ook Japan zelf is al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog verwikkeld in een geschil met Moskou over eilanden in het noorden van de Stille Oceaan.