Russische brigade weigert op te rukken naar Voehledar via 'corridor des doods' na catastrofale verliezen

De 155ste tankbrigade, een elite-eenheid van de Russische strijdkrachten, is gedecimeerd na dramatische verliezen in Voehledar. De leiders van de brigade zouden weigeren om nog langer de bevelen van het Kremlin uit te voeren. Verdere pogingen om het Oekraïense stadje in te nemen, zouden volgens hen neerkomen op een regelrechte “zelfmoordmissie”.

Een drie weken durend gevecht in de stad Voehledar in het zuiden van Oekraïne mondde volgens Oekraïense functionarissen uit in een epische strijd én het grootste tankgevecht van de oorlog tot nu toe. Het Oekraïense leger zette een hinderlaag op die leidde tot een catastrofaal Russisch ‘tankkerkhof’ op de met mijnen bezaaide velden. Voor de Russen draaide de slag uit op een pijnlijke nederlaag met desastreuze verliezen.

De elitebrigade van Poetin - die in Syrië diende en sinds het begin van de invasie in Oekraïne actief is - verloor minstens 130 tanks en pantservoertuigen . Bijna de hele 155ste brigade van 5.000 man werd eind januari bij de Oost-Oekraïense stad Voehledar weggevaagd.

Volgens het ‘Institute for the Study of War’ (ISW) is de 155ste brigade maar liefst zeven keer opnieuw samengesteld sinds het begin van de oorlog. De eens zo geroemde elite-eenheid bestaat nu bijna volledig uit slecht uitgeruste rekruten. “De slagkracht van deze brigade is waarschijnlijk te verwaarlozen”, voegt het ‘ISW’ hieraan toe.

Sociale media staan inmiddels vol met beelden waarop te zien is hoe tanks en infanteriegevechtsvoertuigen van de eenheid door Oekraïense troepen worden vernietigd.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Vernielde Russische tanks bij Voehledar. © AP

Muiterij

Naar verluidt heeft de Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, zijn commandanten opgedragen om Voehledar koste wat kost in te nemen, wat de brigade wellicht weer heel veel mensenlevens zal kosten voor bitter weinig resultaat.

Wat is het gevolg van dit alles? Muiterij. “De leiders van de brigade en hoge officieren weigeren om een nieuwe zinloze aanval uit te voeren zoals geëist wordt door hun onervaren commandanten. Ze vertikken het om de goed verdedigde Oekraïense posities te bestormen met weinig bescherming of voorbereiding”, zo heeft een Oekraïense militaire woordvoerder verklaard.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Vernielde Russische tanks bij Voehledar. © RV / NOELreports

“Waanzin”

Zo weigert de brigade naar verluidt de orders uit te voeren om recht op een mijnenveld af te gaan, een berucht gebied dat na herhaalde vergeefse pogingen de ‘corridor des doods’ wordt genoemd. Ook twee andere Russische eenheden, bekend als ‘Steppe en Tijger’, zouden geweigerd hebben om deel te nemen aan het nieuwe offensief.

Quote Keer op keer dezelfde strategie herhalen en hopen op een andere uitkomst is een teken van waanzin Britse militaire analist

“Keer op keer dezelfde strategie herhalen en hopen op een andere uitkomst is een teken van waanzin”, aldus de Britse militaire analist Justin Crump.

Volgens hem en andere westerse militaire experten en woedende Russische militaire bloggers zijn verdere pogingen van de 155ste brigade om Voehledar in te nemen “gewoonweg suïcidaal”.