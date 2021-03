Russische commissie niet bezorgd over gezondheid Navalny: ‘Hij kan nog steeds lopen’

Ondanks zijn klachten over pijn en een gebrek aan medische zorg is er weinig reden tot bezorgdheid over de gezondheid van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44). Dat stelt een openbare commissie voor de bescherming van mensenrechten in detentiecentra in Rusland. Leden ervan bezochten de Kremlin-criticus vrijdag in het strafkamp waar hij een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzit.

Het bezoek aan strafkamp IK-2 bij Pokrov, zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou, vond vrijdagochtend plaats. ,,Uit een gesprek (met Navalny, red.) hebben we geleerd dat hij pijn in een van zijn benen heeft en hulp vroeg bij het regelen van injecties met Diclofenac (een ontstekingsremmer) om de pijn te verminderen. Hij kan nog steeds lopen”, zei commissievoorzitter Vyacheslav Kulikov in een online reactie.

Hij vertelde niet of Navalny heeft gekregen waar hij om vroeg. ,,We hebben ervoor gezorgd dat zijn verzoek officieel is opgetekend’’, aldus Kulikov. Een woordvoerster van een regionale afdeling van het Russische gevangeniswezen weigert elk commentaar.

De Russische oppositieleider krijgt naar eigen zeggen dagelijks slechts twee Ibuprofen-tabletten tegen de pijn. Zijn advocaat Vadim Kobzev, die hem donderdag voor het eerst in lange tijd weer mocht bezoeken, zegt niet op de hoogte te zijn van Navalny's verzoek om een injectie met pijnstillers. Kobzev en een collega die hem begeleidde, verklaarden donderdag dat Navalny al vier weken kampt met rugpijn. Ook zou hij door pijn aan een van zijn benen niet meer kunnen lopen. Navalny's echtgenote Yulia beaamde de klachten in een bericht op haar Instagramaccount. De advocaten zeggen al vier weken te proberen de juiste medicijnen voor hem te regelen, maar daar niet in te slagen. Ook was het volgens hen niet mogelijk om hun cliënt door een eigen arts te laten onderzoeken.

Navalny bevestigde het bezoek van de commissie via zijn Twitteraccount, maar sprak wel zijn bedenkingen uit over het feit dat de leden niet meteen na afloop met een rapport kwamen. ,,Misschien was overleg nodig om een aankondiging te doen - zoiets als ‘hij kan zelf lopen’”, stelde de oppositieleider in de tweet.

De Baltische staten riepen Rusland donderdag op medische zorg te regelen voor de gevangen genomen oppositieleider. EU-leden Estland, Letland en Litouwen noemen de berichten ‘heel zorgwekkend’ en vragen de internationale gemeenschap zich ook uit te spreken.

Extra beveiligde afdeling

Navalny zat na zijn veroordeling, begin februari, eerst in quarantaine in een nabijgelegen gevangenis. Eind februari werd hij overgebracht naar de regio Vladimir ten oosten van Moskou. Hij zit in een extra beveiligde afdeling en wordt 's nachts elk uur wakker gemaakt door een man die hem filmt en dan de tijd noemt. ‘Omdat ze me als vluchtgevaarlijk beschouwen’, schreef Navalny medio maart in zijn eerste bericht aan de buitenwereld dat via zijn advocaten naar buiten werd gebracht.

De Russische politicus, die geldt als een van de prominentste critici van Poetin, werd veroordeeld voor het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating na een eerdere veroordeling, die volgens hem politiek gemotiveerd was.

De Kremlin-criticus had zich niet zoals afgesproken gemeld bij de Russische autoriteiten. Op dat moment herstelde hij in Duitsland van een vergiftiging, die mogelijk het werk was van de Russische geheime dienst. Navalny werd overgevlogen naar Duitsland, waar hij wekenlang in coma lag in een ziekenhuis in Berlijn. Daarna werkte hij in de Bondsrepubliek aan zijn herstel en terugkeer naar Rusland. Direct na zijn terugkeer, op 17 januari, werd hij gearresteerd. Daarna volgde een veroordeling.

