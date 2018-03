'Russische dubbelspion Skripal en dochter thuis vergiftigd'

De Engelse politie gaat ervan uit dat de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33) al in de woning van Skripal in Salisbury zijn vergiftigd. Dit meldt SkyNews. De onderzoekers van de raadselachtige moordaanslag met een soort zenuwgas breiden hun onderzoeksterrein uit.

Er zijn ook 180 gespecialiseerde militairen gestuurd om de politie te helpen. De twee slachtoffers liggen nog altijd bewusteloos en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze werden zondag buiten kennis aangetroffen op een bankje bij een winkelcentrum.

Forensisch experts gaan in Salisbury ook het graf van de vrouw, Ljoedmila, en de zoon van Skripal, Alexander, openen. Alexander overleed afgelopen jaar op 43-jarige leeftijd tijdens een bezoek aan Sint-Petersburg. Ljoedmila overleed in Salisbury aan de gevolgen van kanker in 2012. De politie onderzoekt hun doodsoorzaak.

Na de aanslag werden ook 21 voorbijgangers behandeld in een ziekenhuis. Zij waren in beperkte mate ook in aanraking gekomen met het zenuwgas. Onder hen is politieagent Nick Bailey (38). Hij verleende als een van de eersten bijstand aan het getroffen tweetal. De politie meldt dat Bailey nog steeds op de intensive care ligt, maar wel weer bij bewustzijn is.