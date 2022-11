Russische elite-eenheid verliest 300 soldaten in ‘zinloos offensief’ in Donetsk-regio

Een elite-eenheid van Russische mariniers zou in vier dagen tijd driehonderd manschappen hebben verloren in de Donetsk-regio. Dat blijkt vandaag uit een brief die leden van de 155ste Marinebrigade van de Pacifische vloot hebben verstuurd.

Via Telegram werd de brief gericht aan Oleg Kozjemjako, de gouverneur van Primorje, de thuisregio van de soldaten. De soldaten roepen de gouverneur op om nu in te grijpen om te vermijden dat ze nog meer mensen verliezen in een zinloos offensief.

Eerder sprak het Russische leger al van ”grote verliezen aan Oekraïense zijde" tijdens de aanval nabij het dorp Pavlivka. Maar dat ook aan Russische zijde de tol zo groot was, was niet bekend. In de brief aan de gouverneur geven de militairen aan dat ze in totaal ongeveer driehonderd mannen hebben verloren, "gedood, gewond of vermist", klinkt het.

De militairen bekritiseren openlijk hun oversten in de brief en zeggen hoe de commandanten hen opnieuw in een "onbegrijpelijk offensief" hebben geduwd. Dit gebeurde volgens de soldaten opdat generaal Moeradov een bonus zou krijgen en generaal Achhmedov beloond zou worden met de medaille van 'Held van Rusland'.

Bovendien zou de eenheid ook de helft van haar materiaal hebben verloren tijdens het offensief. De soldaten eisen nu dat een onafhankelijke commissie - "niet het ministerie van Defensie" - de commandanten van hun eenheid ter verantwoording zou roepen. De commandanten verborgen de werkelijke verliezen en gaven nergens om. "Mensen noemen ze vlees", volgens de soldaten.