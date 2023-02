Russische legerofficier: ‘Onze troepen hebben Oekraïners gemarteld’

De BBC kon aan de hand van foto’s en militaire documenten bevestigen dat Jefremov in het begin van de oorlog in Oekraïne was, in de regio Zaporizja. Jefremov stond aan het hoofd van een ontmijningseenheid en was gelegerd in Tsjetsjenië toen hij naar Oekraïne werd gestuurd voor ‘militaire oefeningen’. In april arriveerde Konstantin Jefremov in de stad Bilmak, in het zuidoosten van Oekraïne. Hier was hij naar eigen zeggen getuige van ondervragingen en mishandeling van Oekraïense gevangenen.