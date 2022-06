Russische nieuwswebsite: Oud-Sovjetleider Gorbatsjov (91) heeft nierziekte

Artsen zouden de laatste president van de Sovjet-Unie al een jaar onderzoeken. De behandelingen in het ziekenhuis krijgt Gorbatsjov pas sinds kort, aldus de website. Bij nierdialyse ligt iemand drie of vier keer per week gemiddeld vier uur lang aangesloten aan een dialyseapparaat.

Gorbatsjov werd in 1985 leider van de Sovjet-Unie. Hij voerde tijdens zijn regeerperiode hervormingen door en verbeterde de relatie met het Westen. Zijn politiek leidde uiteindelijk tot het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. In het Westen is hij veel geprezen voor zijn hervormingen, maar veel Russen houden hem verantwoordelijk voor de ondergang van de Sovjet-Unie. Hij leidt de laatste jaren een teruggetrokken bestaan in Rusland. In 2019 is Gorbatsjov al eens opgenomen in het ziekenhuis voor gezondheidsproblemen, waar hij verder geen mededelingen over heeft gedaan.