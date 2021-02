Russische oppositieleider Navalny sarcastisch na hoger beroep: ‘Anderhalve maand eraf, geweldig!’

De veroordeelde politicus reageerde sarcastisch op het vonnis. ,,Ze hebben de straf met anderhalve maand teruggebracht. Geweldig!”, sprak hij vanuit een glazen kooi in de rechtbank. Hij zei geen spijt te hebben van zijn terugkeer naar Rusland, dat hij vertrouwde op God en dat de ‘kracht verscholen ligt in de waarheid’. Navalny werd veroordeeld omdat hij naliet zich te melden bij de Russische autoriteiten, terwijl hij voorwaardelijk vrij was. De politicus herstelde op dat moment in Duitsland nadat hij was vergiftigd met een zenuwgif. Zijn arrestatie bij terugkeer in Rusland heeft geleid tot grootschalige straatprotesten.

Europese Hof

Ook internationaal is er kritiek op de behandeling van Navalny. De uitspraak van de rechter gaat echter voorbij aan een bevel van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat Rusland oproept om 's lands prominentste vijand van het Kremlin onmiddellijk vrij te laten. Navalny’s veroordeling draait om een verduisteringszaak uit 2014. De politicus, die zelf ten strijde trekt tegen de corruptie in zijn land en daarin Poetins grootste criticus is, doet die aanklacht af als ‘verzonnen’ Het Europese Hof veegde de veroordeling van tafel als ‘onwettig’.

‘Ontoelaatbare inmenging’

Moskou noemt de Europese uitspraak in Navalny's zaak een ‘ontoelaatbare inmenging in Russische zaken’. De oppositieleider wordt ook nog vervolgd in een andere zaak, die draait om het belasteren van onder anderen een 94-jarige oorlogsveteraan die zich in een videoboodschap uitsprak voor grondwetswijzigingen.



Navalny zou de man ‘gewetenloos’ en een ‘verrader’ hebben genoemd, maar ontkent dat. De aanklager wil dat hem daarvoor een boete wordt opgelegd van zo'n 10.000 euro. Die zaak dient later vandaag. De politicus ziet in de aanklacht vooral een poging om hem in diskrediet te brengen. ,,Ons land is gebouwd op onrechtvaardigheid.’’