Volgens peilingen mag de voormalige realityshow-presentatrice rekenen op 1 procent van de stemmen - winnaar Poetin zou morgen rond de 70 procent scoren. Maar dat ze meedoet, heeft volgens Kremlinologen, wel een bijzondere reden: ze is zeer goed bevriend met president Poetin die haar als splijtzwam zou gebruiken in het liberale kamp. Alle Russen kennen haar van de televisie. Ze is ook wel de 'Paris Hilton van Rusland' genoemd. Sobtsjak brak door met een vederlichte realityshow waarbij kandidaten elkaar moeten zien te versieren. Daarnaast stond ze bij de Russische jetset vooral bekend als feestbeest en vergaarde ze roem als presentatrice van Russia’s Next Top Model . Daarnaast bracht Sobtsjak een parfum uit met de veelzeggende naam 'Getrouwd met een miljonair'. Haar inkomsten uit dat alles zouden volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes rond de 5 miljoen dollar per jaar zijn, waarmee ze de op tien na best betaalde tv-ster van Rusland is.

Peetvader Poetin

Maar Ksenia Sobtsjak is niet zomaar een commercieel tv-sterretje: ze is bovenal de dochter van Anatoli Sobtsjak. De wijlen burgemeester van Sint-Petersburg was in de jaren negentig een invloedrijk politicus en de politieke mentor van de toen nog jonge Vladimir Poetin die net uit de KGB was gekomen. Sobtsjak moest Rusland verlaten na aantijgingen van corruptie, maar kon terugkeren toen zijn pupil Poetin premier werd. De aanklachten tegen Sobtsjak verdwenen als sneeuw voor de zon. De twee waren bevriend en gefluisterd wordt dat de Russische president ook peetvader van de nu 36-jarige Ksenia is. Poetin was aanwezig bij de begrafenis van vader Sobtsjak.



Ksenia Sobtsjak flirt zelf graag met de liberale ideeën van Boris Nemtsov, de in 2015 vermoorde opposant van Poetin. Toen de Russische president haar tijdens een bezoekje aan het Kremlin zijn zegen gaf voor een kandidatuur tégen hem werd volgens Kremlinologen meteen duidelijk wat de bedoeling was. De kansloze Sobtsjak moest een mooi rolletje spelen als splijtzwam in het anti-Poetinkamp.



