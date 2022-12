Russische politicus Ilja Jasjin veroordeeld tot 8,5 jaar vanwege ‘nepnieuws’: ‘Ik waardeer uw gevoel voor humor’

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Poetin over veroorde­ling oppositie­lei­der wegens Boet­sja-film­pje: ‘Betwijfe­len vonnis is verkeerd’

De Russische president Vladimir Poetin noemde het vrijdag ‘verkeerd’ om vraagtekens te plaatsen bij de opsluiting van oppositieleider Ilja Jasjin (39). Hij was eerder op de dag veroordeeld tot 8,5 jaar cel wegens het verspreiden van ‘nepnieuws’ over het leger. De Kremlincriticus besprak in april in een YouTube-filmpje de bevindingen van westerse journalisten over vermeende Russische oorlogsmisdaden in Boetsja en trok de officiële lezing van Moskou in twijfel. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

15:30