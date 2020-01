Russische premier Medvedev kondigt vertrek regering aan

Pelosi draagt Adam Schiff voor als hoofdaan­kla­ger in afzettings­pro­ces tegen Trump

16:29 De prominente Democraat Adam Schiff zal een team van zeven partijgenoten voorzitten die het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump in de Senaat in goede banen moeten leiden. Dat maakte Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zojuist bekend.