Russische showbizz en jetset spreken zich nadrukkelijk uit tegen oorlog

Manizja Dalerovna Sangin, singer-songwriter en ook in Nederland bekend als deelnemer aan het laatste Eurovisie Songfestival, had het gisteren op Instagram over ‘de ochtend waarop je spijt hebt van het wakker worden’. Ze vervolgde: ‘Ik ga op de hoek van het bed zitten en huil. Ik huil omdat het niet mijn keuze is. De huidige agressie is tegen mijn wil, tegen de wil van mijn familie, ik geloof dat het tegen de wil van onze volkeren is. Er zijn ook Oekraïners in mijn familie. Mijn schoondochter komt uit Oekraïne. Mijn toekomstige man is half Oekraïens. Mijn goede vrienden zijn Oekraïners. Rusland en Oekraïne zijn niet zomaar twee landen. Wij zijn familieleden. Elke oorlog tussen ons is broedermoord. Maar we moeten nu allemaal heel voorzichtig zijn. Geef niet toe aan paniek en informatiemanipulatie. Nu kan elke verkeerde beweging of woord fataal zijn. #Geen oorlog’.