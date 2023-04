Russische straaljager schoot bijna Brits spionagetoestel neer

Krachtig­ste storm in tien jaar tijd mogelijk aan land in West-Australië

De krachtigste storm in tien jaar tijd die mogelijk aan land komt: zo wordt Ilsa beschreven, de cycloon die zich momenteel ontwikkelt voor de kust van West-Australië. Met windkrachten van 250 kilometer per uur is de storm sterk genoeg om campers de lucht in te tillen.