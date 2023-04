Russische troepen lijken zich op te maken voor terugtrekking uit Cherson: ‘Evacuatie van burgers begonnen’

Russische troepen zouden begonnen zijn met de verplichte evacuatie van burgers uit de bezette gebieden rond de stad Cherson, in het zuiden van Oekraïne. Dat heeft een hooggeplaatste Oekraïense functionaris gezegd aan de Amerikaanse krant ‘The New York Times’. De nieuwe ontwikkeling zou erop kunnen wijzen dat Russische troepen zich opmaken voor een verdere terugtrekking uit het gebied, in afwachting van een aangekondigd tegenoffensief van Oekraïne.

De claim kon niet onafhankelijk geverifieerd worden, maar het evacueren van mensen uit bezette gebieden ging de afgelopen maanden al verschillende keren vooraf aan het terugtrekken van Russische troepen uit een regio waar Oekraïne aan het oprukken was.

Russische troepen trokken zich in november vorig jaar al terug uit de stad Cherson en groeven zich in aan de oostelijke kant van de rivier de Dnjepr. Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War is er intussen voldoende bewijs dat Oekraïense troepen - zeker sinds dit weekend - ook posities ingenomen hebben aan die oostelijke kant, ,,maar is het niet duidelijk op welke schaal en met welk doel”.

Veilig bevoorraden

Russische militaire bloggers beweren dat de Oekraïners die posities al wekenlang in handen hebben en dat ze die ook op een veilige manier kunnen bevoorraden, wat wijst op een verminderde controle van Rusland in het gebied. Ook een aantal eilanden in de Dnjepr zou in Oekraïense handen zijn.

Inwoners van Cherson getuigden gisteren dat de Oekraïense troepen inderdaad actiever geworden zijn aan de oevers van de Dnjepr. Een woordvoerder van het Oekraïense leger wilde dat bevestigen noch ontkennen. Natalia Humeniuk zei wel dat de Russen alles aan het stelen waren dat niet te heet of te zwaar was. ,,En als de Russen alles beginnen te stelen, betekent het dat ze niet meer terugkomen”, zei ze aan ‘The Times’. Dat deden ze met name ook in november, net voor ze zich terugtrokken uit het centrum van Cherson.

Natuurlijke barrière

Volgens analist Brynn Tannehill van de Amerikaanse denktank RAND Corporation hebben de Russen weinig versterkingen gebouwd in de regio van Cherson. De Dnjepr fungeert als natuurlijke barrière. Uitzonderingen zijn versterkingen in het gebied tussen Cherson en de Krim en op de wegen naar Melitopol.

Volledig scherm Oekraïense troepen tijdens een training in het gebied rond Cherson. © AFP

,,De conclusie die we hieruit kunnen trekken, is ofwel dat het Rusland niet veel kan schelen of het zijn voet aan de grond verliest in Cherson, ofwel dat Rusland denkt dat Oekraïne hier geen tegenoffensief kan starten, ofwel beide”, aldus Tannehill. ,,Hun belangrijkste doel hier is voorkomen dat ze de Krim verliezen.”

Mochten de Russische troepen verdreven worden uit het gebied rond Cherson, dan zou dat wel onaangename implicaties kunnen hebben voor Rusland. In de regio ligt immers het Noord-Krimkanaal, dat een groot deel van de Krim van water voorziet. ,,Als Oekraïne dat in handen krijgt, zou dat de mogelijkheden van Rusland om het schiereiland te bevoorraden wat kunnen hinderen. Maar dat is eerder vervelend dan onoverkomelijk.”