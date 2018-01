Russische trollen zetten Amerikanen tegen elkaar op via Facebook-evenementen

Facebook zegt niet te weten hoeveel evenementen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Volgens CNN heeft de Russische groep in kwestie in het verleden met succes Amerikanen aan het demonstreren gekregen. De demonstraties gingen altijd over onderwerpen waarover grote groepen mensen het oneens zijn, zoals het toelaten van immigranten of de vraag of de islam wel of geen gevaar vormt. Het doel: Amerikanen tegen elkaar opzetten en verdeeldheid zaaien.