Rutte en Macron trekken samen op bij EU-top in Roemenië

Klimaat

Ook eerder op de dag sloegen Rutte en Macron de handen al ineen. Toen met de oproep om van het gevecht tegen de opwarming van het klimaat de komende vijf jaar een hoeksteen van het EU-beleid te maken. Nederland en Frankrijk willen samen met België, Denemarken, Zweden, Portugal, Spanje en Luxemburg bereiken dat Europa in 2050 klimaatneutraal is.

Nederland zal zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen alleen kunnen realiseren als ook andere EU-landen hun steentje bijdragen, waarschuwde Rutte. ,,Het kan alleen als ook de omliggende landen ambitieus zijn, anders verliezen we banen. Dan gaan we het niet doen.’’

Om de uitstoot van broeikasgassen als CO2 over dertig jaar op nul te krijgen moet erg veel gebeuren. Op een vorige top in maart bleek al dat de EU-landen verdeeld zijn. Zo is Duitsland niet aangehaakt. Polen ‘gruwt’ uit vrees voor massaal banenverlies voor klimaatneutraliteit in 2050, aldus een EU-diplomaat. Ook bijvoorbeeld Estland ziet dat met zijn dieseltreinen niet zitten.

Banen

Nederland is in het kielzog van de Franse president Macron een groot voorstander van een Europa dat sterk is op klimaat, ook omdat dat banen kan opleveren. In de slotverklaring van de top in Sibiu beloven de 27 leiders de strijd tegen de klimaatverandering samen aan te pakken, maar concrete doelen staan er niet in.