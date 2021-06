Rutte krijgt steun voor aanval op Hongaarse premier: ‘Iedereen had wel tranen in de ogen’

UPDATEPremier Mark Rutte heeft de Hongaarse premier Victor Orbán ten overstaan van de andere EU-leiders uitgedaagd de officiële procedure te starten om de Europese Unie te verlaten. Ingewijden hebben aan persbureau ANP bevestigd dat Rutte dit tijdens de EU-top in Brussel tegen Orbán heeft gezegd. Rutte kreeg veel bijval tijdens de top. ,,Dit was wel heel heftig en indrukwekkend’’, aldus de premier na afloop van het beraad, dat tot diep in de nacht duurde.

Rutte vroeg Orbán tijdens een verhitte discussie over rechten van homoseksuelen en andere leden van de LHBTI-gemeenschap waarom hij het zogenoemde artikel 50 uit het EU-verdrag niet gebruikt als hij niet aan de normen en waarden van de Unie wil voldoen. Er is een reden dat het artikel 50 bestaat, aldus Rutte tegen Orbán. ,,Dat heb ik niet eerder gedaan’’, zei Rutte vrijdagmorgen vroeg na afloop van het beraad. Maar de Hongaarse premier ,,was dat niet onmiddellijk van plan, geloof ik’’. Met het inroepen van artikel 50 startte het Verenigd Koninkrijk in maart 2017 de procedure waarmee het VK uit de EU is vertrokken, de brexit.

Rutte en andere EU-leiders zijn woedend en geschokt over nieuwe wetgeving in Hongarije die homoseksuelen en anderen uit de LHBTI-gemeenschap zou discrimineren. De wet, die donderdag door de president van het land werd bekrachtigd, verbiedt dat onder meer het onderwijs en de media jongeren in aanraking laten komen met bijvoorbeeld homoseksualiteit en transgenders.

De Hongaarse premier Orbán kreeg het op de EU-top zwaarder te verduren dan Rutte ooit met enig leider heeft meegemaakt, aldus de premier na het beraad, dat tot diep in de nacht duurde. ,,Dit was wel heel heftig en indrukwekkend’’, zei Rutte nadat hij en ,,het overgrote deel’’ van zijn collega’s Orbán hadden aangesproken op de omstreden LHBTI-wet.

Vooral het persoonlijke verhaal van de Luxemburgse premier Xavier Bettel, die zelf met een man is getrouwd, raakte volgens Rutte velen. ,,Iedereen had wel tranen in zijn ogen.’’ Er was volgens Rutte slechts een enkeling die begrip voor Hongarije vroeg. Orbán kreeg alleen bijval van Polen, Slovenië en Bulgarije, zeggen Brusselse bronnen.

‘Schaamteloos’

Rutte noemde Orbán bij aankomst op de EU-top ‘schaamteloos’ en zou Hongarije het liefst uit de Europese Unie zetten als het land zich zo blijft opstellen. ,,Ik kan helaas niet in mijn eentje, en zelfs niet met de andere lidstaten, zeggen: jullie moeten eruit”, zei de minister-president.



Voor de bijeenkomst was al duidelijk dat de EU-leiders Orbán willen aanspreken op de omstreden wet en hem overreden het gewraakte voorstel in te trekken. Maar Rutte zei vooraf zich weinig illusies te maken. ,,Hij is schaamteloos, dus hij gaat ermee door.”



Zelf zegt de Hongaarse premier dat hij niet tegen homoseksualiteit of homoseksuelen. De controversiële wet gaat volgens Orbán over ouders en de manier waarop ze hun kinderen willen opvoeden. Zijn Europese collega's hebben de wet niet goed begrepen, zei Orbán voor aanvang van de topontmoeting in Brussel.

Volledig scherm © ANP

Bijval

Rutte werd voor en ook tijdens de top door meerdere leiders bijgevallen. De Belgische premier Alexander De Croo noemde de wet eerder al “achterlijk” en zei volgens ingewijden in de zaal tegen Orbán: “Homoseksueel zijn is geen keuze, homofoob zijn wel.” Ook de Luxemburgse premier Xavier Bettel, die in 2015 als eerste openlijk homoseksuele regeringsleider met zijn vriend trouwde, zou straffe taal hebben gebruikt.

Orbán stond niet helemaal alleen. Polen en Slovenië hebben hem volgens EU-bronnen gesteund. Geen leider zou de discussie aan zich voorbij hebben laten gaan.

Voor de leiders in Brussel bijeenkwamen gaven zeventien van hen al aan waar ze staan. Ze stuurden een verklaring uit waarin ze zich uitspraken voor LHBTI-rechten en beloofden tegen discriminatie te strijden, zonder daarin overigens Hongarije expliciet te noemen.

Minister

Rutte kon eerder op donderdag op fikse kritiek rekenen van de Hongaarse minister van Justitie, Judit Varga. Zijn opmerking dat Hongarije ‘niets meer te zoeken heeft in de EU’ als het land geen beterschap toont is volgens Varga ‘niets meer dan een nieuwe episode in de reeks van politieke chantage’, schrijft zij op Twitter. ,,Hongarije wil niet vertrekken uit de EU. Integendeel, we willen haar redden van hypocrieten.”



Op Facebook gaat Varga nog verder los. Ze verwijt Rutte ‘oude koloniale arrogantie’ en schrijft haar ‘hele leven te zullen vechten om te zorgen dat Hongaarse mensen nooit voor Rutte en andere kolonisators hoeven te knielen’.

Geert Wilders heeft zich ook gemengd in de discussie. De PVV-leider verontschuldigt zich in een reactie op de Tweet van Vargas voor de woorden van Rutte.

,,Ik verontschuldig me voor deze nuttige idioot #Rutte", schrijft Wilders. ,,Weest u ervan bewust dat hij niet namens het Nederlandse volk spreekt.”. Zijn advies aan Vargas: ,,Negeer hem.”

