Rutte roept landen bij VN op zich vierkant achter Kiev te scharen: ‘Nu is het moment’

Verminkt en onthoofd vrouwenli­chaam gevonden in Frankrijk

In het Franse Mont-Saint-Martin, aan het drielandenpunt België-Frankrijk-Luxemburg, is maandag het verminkte en onthoofde lichaam van een jonge vrouw aangetroffen. Dat meldt het Openbaar Ministerie van Nancy. Het was een passant die de lugubere ontdekking deed.

19 september