Ryanair krijgt gelijk na protest: EU-hof verbiedt Duitse staatssteun van 6 miljard aan Lufthansa

NOS haalt Rus­land-correspon­dent Iris de Graaf terug naar Nederland om veiligheid

NOS-correspondent in Rusland Iris de Graaf (32) wordt teruggehaald naar Nederland. Dat heeft de hoofdredactie van NOS Nieuws besloten. In een verklaring schrijft hoofdredacteur Giselle van Cann dat De Graaf vanwege haar werk op steeds intimiderendere wijze wordt bejegend. ,,Iris zal de ontwikkelingen in Rusland voorlopig vanuit Nederland volgen.”