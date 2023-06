Ryyan vluchtte uit Syrië, en wordt nu burgemeester in Duitsland: ‘Nieuw leven opgebouwd’

Al 50.000 euro gedoneerd voor moeder van gezinsdra­ma in Lommel, hoeveel geld daarvan krijgt het platform?

HAPERT - In vijf dagen is er al ruim 50.000 euro opgehaald voor de moeder van het gezinsdrama in Lommel. Om haar een kans te geven op eigen tempo om te gaan met het verlies, startten haar vrienden eind vorige week een inzamelactie. Ontvangt zij al het gedoneerde geld of rekent het platform ook kosten?