Sancties of geen sancties tegen Turkije? ‘Belangrijke handelspartner voor de EU’

EU-functiona­ris: 'Geen extra top over stand van zaken rond brexit'

5 december Er wordt geen extra EU-top ingelast over de stand van zaken rond de brexitonderhandelingen, meldt persbureau Reuters op basis van een functionaris van de Europese Unie. Die wijst er verder op dat er komende donderdag en vrijdag al een bijeenkomst over de gesprekken met het Verenigd Koninkrijk is geagendeerd.