Sancties tegen rijke Russen treffen ook Nederlandse winkelstraat

Rood reisadvies voor westen Rusland, Hoekstra adviseert Nederlan­ders te vertrekken

Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft het reisgebied voor westelijke delen van Rusland officieel aangepast naar rood. Dat betekent dat reizen naar deze gebieden sterk af te raden is en het ministerie je waarschijnlijk niet kan helpen als je er in de problemen komt. De rest van Rusland is oranje. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Rusland om dat land te verlaten. ,,Ga er weg als je geen dwingende reden hebt om daar te blijven.”

28 februari