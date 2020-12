Saoedische activiste, die bekend werd door video waarin ze auto reed, moet ruim 5 jaar de cel in

Moordpro­ces Khashoggi: medewerker consulaat kreeg opdracht ‘de oven aan te steken’

4 juli Een medewerker van het Saoedische consulaat in Istanboel heeft een tip van de sluier opgelicht over wat er mogelijk is gebeurd met de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Hij werd in 2018 gedood in de diplomatieke post maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Mogelijk probeerden de moordenaars het te verbranden.