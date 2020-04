Saoedische coalitie in Jemen kondigt bestand van twee weken aan

Dagboek Italië ‘Premier Conte groeit de laatste weken uit tot een soort corona-Churchill’

8 april Nederland krijgt een app waarmee de overheid de verspreiding van het coronavirus kan monitoren. Iedereen kan nu gevolgd worden door de overheid en dat vinden we volstrekt normaal. Iets wat de meeste mensen tot voor een maand geleden onvoorstelbaar vonden, wordt nu geaccepteerd. Het vertrouwen in de overheid is groot, in Italië komen daar al barstjes in. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.