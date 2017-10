Saoedische predikant: 'Oorzaak van verkrachting ligt bij vrouwen zelf'

,,Als hij haar verkracht, zal ze thuis een potje gaan huilen omdat ze haar zelfrespect te grabbel gegooid heeft. Ik zweer het, vrouwen liggen zelf aan de basis van overspel en seksuele intimidatie. Kijk naar haar: zij is degene die het hoofd van de mannen op hol brengt. Zij zorgde ervoor dat de auto stopte en stapte in. Leg de schuld niet bij mannen'', klonk het.



Er volgde ook nog een tweede denigrerende opmerking. ,,Een vrouw die make-up en parfum gebruikt als ze haar huis verlaat, is een slet. Een goede vrouw met keukenschort zal je zoiets nooit zien doen.''



Enkele van zijn miljoenen volgers gaven Bin Saad Al Qarni gelijk, maar de overgrote meerderheid ging in de tegenaanval. Zo werd onder meer opgeroepen om zijn tweets aan de autoriteiten kenbaar te maken. Of zoals een van de critici het verwoordde: ,,Aanranding is aanranding, punt. En de enige die in fout is, is de verdomde dader zelf.''