‘Schaamte en pijn’ bij voormalig paus Benedictus over valse verklaring in misbruikonderzoek

update Belarussi­sche ambtenaren die Ryanair-vlucht ‘kaapten’ aange­klaagd om luchtpira­te­rij

Vier Belarussische ambtenaren zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd om ‘luchtpiraterij’ vanwege hun betrokkenheid bij de landing van een Ryanair-vlucht in Minsk in mei vorig jaar. Aan boord van dat toestel, dat vanuit Griekenland onderweg was naar Litouwen, zat het Wit-Russische oppositielid Roman Protasevitsj, die na een gedwongen landing in de hoofdstad gearresteerd werd. Belarus ontkent dat het een Ryanair-vliegtuig dwong om te landen op de luchthaven.

21 januari