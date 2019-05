Schatzoeker vindt goudklomp van bijna anderhalve kilo met metaaldetector

Vrij uniek

Volgens zaakvoerder Matt Cook kwam de man - een vaste klant sinds een jaar of acht - binnen met een glimlach van oor tot oor. ,,Hij liet me een foto van het goudklompje zien. Ik was verbaasd. Nooit eerder in de ruim tien jaar dat mijn zaak bestaat, zag ik een goudklompje van die omvang dat werd gevonden met een eenvoudige metaaldetector. De man vertelde me dat het klompje op een diepte van zo’n 45 centimeter lag. Dat maakte zijn vondst vrij uniek want de meeste klompjes van die grootte zitten veel dieper in de grond’’, verklaarde hij tegenover Australische media.