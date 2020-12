Schizofrene vader dumpte baby in rivier omdat ‘hij geloofde dat het kind in de duivel veranderde’

Uit de rechtszaak, die meer dan zes dagen in beslag nam, kwam naar voren dat Bennett-Eko al vele jaren diverse psychische problemen heeft, zoals schizofrenie. Zijn mentale strijd bereikte daags voor het drama een kookpunt nadat hij stopte met het nemen van zijn medicijnen. Hij kreeg waanbeelden en werd zeer agressief tegenover zijn vriendin. Zo trapte hij haar deur in, gooide hij voorwerpen naar haar hoofd en schreeuwde hij dat hij de zoon van popster Beyoncé was. Dit terwijl zijn echte moeder al langere tijd overleden was.



Volgens de rechter had de vader in de weken voorafgaand het drama contact gezocht met de psychiatrische hulp, maar desondanks is hij niet één keer opgenomen geweest. Een onafhankelijke arts verklaarde in de rechtszaal dat de man als tiener überhaupt nooit het ziekenhuis had mogen verlaten. Vanwege zijn medische achtergrond is Bennett-Eko niet veroordeeld voor moord, maar voor doodslag. De man zou de ernst van zijn daad niet volledig door hebben gehad en moet zijn leven voorlopig in een zwaarbeveiligd psychiatrisch ziekenhuis doorbrengen.



Volgens experts is de man zo psychisch in de war dat hij mogelijk nooit meer op vrije voeten komt. Alleen de minister van Binnenlandse Zaken kan daartoe anders beslissen, mocht daar een goede aanleiding voor zijn. Als hij ooit wordt vrijgelaten, staat Bennett-Eko onder levenslang toezicht.