Schokkende beelden tonen achtergelaten lichamen in Indiaas ziekenhuis: ‘Dokters zijn gevlucht’

Volgens de directrice van het Kriti Hospital zou het ziekenhuis vrijdag om 14.00 uur een noodoproep hebben gedaan richting overheid, omdat de voorraad zuurstof bijna op was. Er kwam echter geen hulp en om 23.00 uur waren al zes patiënten overleden. Daarop beval Swati Rathore het personeel zich te verstoppen omdat ze bang was voor woedende familieleden. Zes dagen eerder was er al een incident geweest. Toen werd het personeel door boze familieleden aangevallen en het ziekenhuis kort en klein geslagen. ,,Ik vreesde voor hun leven”, klinkt het.



India heeft voor de tweede dag op rij het record verbroken van nieuwe coronabesmettingen. In de afgelopen 24 uur werden 414.188 nieuwe besmettingen geregistreerd, meldt het ministerie van Gezondheid. Er stierven ook 3915 mensen door corona. De cijfers liggen in werkelijkheid waarschijnlijk nog hoger, aangezien het in bepaalde delen van het land moeilijk is om coronatests uit te voeren. Op het platteland sterven bovendien veel mensen thuis en zij worden niet altijd opgenomen in de statistieken.