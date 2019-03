Scholier riskeert cel: Als ik nog drie weken had, trok ik al schietend door de school

De schrijfopdracht voor de leerlingen van de vijfde klas van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Boom luidde: ‘Vertel wat je zou doen als nog drie weken te leven had’. De jongeman antwoordde met: ‘een school shooting’. De geschrokken schooldirectie deed een maand later aangifte, nadat andere scholieren hadden aangegeven bang te zijn, meldt Het Laatste Nieuws.



In de periode voor de aangifte was in België onrust ontstaan over een andere leerling uit Dendermonde, die per e-mail had geprobeerd in Amerika een vuurwapen te bestellen. Zijn doel, zo bleek, was om op zijn school zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De federale Amerikaanse politiedienst FBI onderschepte het mailtje en lichtte de Belgische politie in.