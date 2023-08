Schooldirecteur onderbreekt vakantie met gezin voor alarm op school, dochter treft hem dood aan

Frankrijk is in de ban van een opvallend overlijden van een schooldirecteur. Stéphane Vitel ging vrijdagochtend met zijn gezin onderweg op vakantie, toen hij in de auto werd gebeld dat het alarm in zijn school was afgegaan. Toen de man er een kijkje ging nemen en niet meer terugkwam, was het zijn dochter die op onderzoek ging. Zij vond niet veel later het lichaam van haar vader.

De opvallende zaak speelde in Lisieux, een plaatsje met een kleine 20.000 inwoners in Normandië, het noordwesten van Frankrijk. Vitel (48) kreeg de melding over het alarm in het Pierre-Simon de La Place-college rond 6.00 uur in de ochtend. Hij maakte rechtsomkeert en was een uur later bij het schoolgebouw. Terwijl de directeur richting het gebouw liep, bleven zijn vrouw en twee kinderen achter in de auto.

Even kwam de man daarna terug bij zijn gezin. Hij was zijn telefoon vergeten en wilde het wel bij zich hebben. ,,Hij zei dat er een deur wijd open stond. Hij vertrok met zijn mobiele telefoon’’, zegt zijn vrouw Jeanne Mailhos Vitel tegen BFMTV.

Daarna duurde het lang voordat haar man weer terugkwam, vertelt ze. ,,Mijn dochter werd ongeduldig. Ze ging kijken en ze vond hem liggend op de grond ... dus kwam ze schreeuwend naar buiten: ‘Hij ligt op de grond, hij ligt op de grond!’.’’ De vrouw probeerde haar man in de hal van het gebouw nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Stéphane Vitel was overleden.

Hij ligt op de grond, hij ligt op de grond! Riep de dochter van Stéphane Vitel

Inbraak

Jeanne Mailhos Vitel is ervan overtuigd dat haar man door geweld om het leven is gekomen. Ze zou tegen de politie hebben gezegd dat haar echtgenoot een hoofdwond had. Ook had ze een auto gezien die op hoge snelheid wegreed. Dat was vlak voordat zijzelf het schoolgebouw betrad.

Het parket in Frankrijk heeft volgens lokale media inmiddels bevestigd dat via een zijdeur is ingebroken in het gebouw. Er zou binnen licht hebben gebrand. Van een wanorde in het gebouw zou geen sprake zijn geweest. de officier van justitie van Lisieux, Delphine Mienniel, meldt zaterdag dat het inmiddels om ‘een verdacht overlijden’ gaat en dat de gerechtelijke politie een onderzoek is gestart. Een autopsie op het lichaam moet maandag meer duidelijkheid geven over het overlijden van de directeur.

Verhaal gaat door onder de foto.

Volledig scherm Politie bij het Pierre Simon De Laplacecollege in Lisieux. © AFP

‘Gepassioneerd’

Stéphane Vitel zou in september aan zijn tweede schooljaar als directeur van de middelbare school met 266 leerlingen zijn begonnen. Daarvoor was hij jaren directeur geweest van een middelbare school in Livarot en was hij actief in de lokale politiek. ,,Hij was zo toegewijd aan de kinderen, dat ze succesvol zouden zijn. Hij maakte werkweken van zeventig uur. Hij was de hele tijd in de gangen en bij elke pauze op het plein,” zegt zijn vrouw.

Min of meer dezelfde woorden gebruikt Sébastien Leclerc, de burgemeester van Lisieux. Hij spreekt van een ‘gepassioneerde’ schooldirecteur, die dicht bij de leerlingen en leraren stond. ,,Hij was een zeer vriendelijk en empathisch persoon. Had altijd aandacht voor de leerlingen, hun ouders en de leraren.’’ Meerdere leerlingen, oud-leerlingen en ouders verzamelden zich gisteren en vandaag bij het hek rondom het schoolgebouw, om er bloemen en geschreven berichtjes achter te laten.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Bij het hek om het gebouw worden bloemen en geschreven berichtjes achtergelaten, ter nagedachtenis aan Stéphane Vitel. © AFP

Ook de Franse minister van Onderwijs heeft van zich laten horen. Dat deed hij via X, voorheen Twitter. ‘Ik sluit me aan bij de pijn en emotie van de leraren, studenten en medewerkers die rouwen om de dood van Stéphane Vitel (...) Er is een onderzoek gaande. Mijn gedachten en mijn volledige steun gaan uit naar zijn familie en zijn collega’s’, schrijft Gabriel Attal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP