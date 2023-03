Schooldirecteur VS moet weg nadat leerlingen ‘David’ van Michelangelo te zien kregen

Bredase Edin G. door VS op zwarte lijst gezet, waar Poetin ook op staat: ‘Iedereen weet waar hij zit’

De internationale klopjacht op de vermeende drugsbaron Edin G. gaat onverminderd door. De Verenigde Staten hebben de Bredase Bosniër vorige week op de zwarte lijst gezet, dezelfde waar ook Vladimir Poetin op staat. Dat betekent dat hij geen zaken meer kan doen in de VS of met Amerikaanse bedrijven en personen.