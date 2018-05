Schoolschutter kondigde bloedbad aan: Iedereen noemt mij idioot en domoor

Noord-Koreaanse gezant Kim Yong-chol dineert in VS met minister Mike Pompeo

9:29 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft gisteren in New York gedineerd met de Noord-Koreaanse topfunctionaris Kim Yong-chol. De heren vertrokken na ongeveer anderhalf uur zonder details te geven over wat is besproken.