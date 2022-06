Schotland wil onafhankelijkheidsreferendum in 2023 desnoods forceren

Omdat Schotland bij het Verenigd Koninkrijk hoort, moet de regering in Londen toestemming geven voor een referendum. Dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. Een woordvoerder van Johnson zegt dat dit niet het juiste moment is om te focussen op een referendum, omdat er ‘belangrijke uitdagingen’ spelen. Sturgeon geeft aan dat de regering al werkt aan volgende stappen als de goedkeuring uitblijft. Ze licht binnenkort het parlement in over wat die stappen precies inhouden.

Nieuwe campagne

Brexit

In 2014 konden de Schotten voor het laatst stemmen over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Toen stemde 55 procent van de bevolking om binnen het Verenigd Koninkrijk te blijven, maar dat was nog voor de brexit. De meerderheid van de Schotten wilde binnen de Europese Unie blijven. ,,Als we in 2014 alles hadden geweten over de weg die het VK zou inslaan, dan twijfel ik er niet aan dat Schotland toen ja zou hebben gestemd’’, zei Sturgeon in een interview met de BBC.