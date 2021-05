Schotse nationalisten na winst stap dichterbij onafhankelijkheid, Johnson wil samenwerken

Volgens de Britse omroep BBC blijft Sturgeon nipt verstoken van de absolute meerderheid, waarop ze had gehoopt als duidelijk signaal voor een referendum. Regeringspartij SNP veroverde weliswaar enkele zetels op de conservatieven en Labour, maar niet voldoende. In het parlement kan Sturgeon echter een beroep doen op de partij van de Groenen bij het streven naar een zelfstandig Schotland dat weer deel uitmaakt van de Europese Unie.

Johnson feliciteerde Sturgeon met haar verkiezingszege en heeft haar gevraagd om samen te werken, zo meldt Downing Street. ,,Ik geloof hartstochtelijk dat de belangen van mensen in het Verenigd Koninkrijk en in het bijzonder de mensen in Schotland het best gediend zijn als we samenwerken’’, schreef Johnson aan Sturgeon.