Schrijfster biedt excuses aan voor onterechte veroordeling na haar verkrachting

De Amerikaanse schrijfster Alice Sebold heeft haar excuses aangeboden voor de rol die ze heeft gespeeld in de onterechte veroordeling van Anthony Broadwater voor haar verkrachting. Broadwater barstte in tranen uit toen hij de verontschuldiging las.

De inmiddels 61-jarige Anthony Broadwater werd in 1981 veroordeeld voor de verkrachting van Alice Sebold, toen nog eerstejaarsstudent op Syracuse University. In haar memoires, Lucky, is te lezen dat de destijds 18-jarige Sebold na verkracht te zijn een zwarte man op straat zag lopen, wat ze een aantal maanden later bij de politie meldde.

Een agent pakte naderhand Broadwater op omdat hij in het gebied geweest zou zijn op het moment van het incident. Sebold wees een andere man aan tijdens een line-up van de politie, maar Broadwater werd toch veroordeeld op basis van haar verklaring en een microscopische haar-analyse.

Achttien jaar later, in 1998, kwam Broadwater weer op vrije voeten, maar hij bleef op de zedendelinquentenlijst staan, wat hem bemoeilijkte een goede baan te vinden. Op 22 november dit jaar werd hij achteraf toch nog vrijgesproken nadat de zaak opnieuw werd bekeken. Het bewijs was niet genoeg geweest om hem schuldig te bevinden, en wat er wel was wordt nu als niet-betrouwbaar afgestempeld. Bij het horen van dit nieuws vertelde hij aan persbureau AP ‘tranen van geluk en opluchting’ te laten.

‘Allereerst wil ik mijn oprechte medelijden delen met Anthony Broadwater’, schrijft Sebold in haar verontschuldiging. ‘Het spijt me gigantisch wat je hebt moeten doorstaan. Het spijt me het meest dat het leven dat je had kunnen leiden onterecht van je afgenomen is, en ik weet dat geen enkele excuses kunnen veranderen wat je is toegedaan, en dat nooit zal kunnen.’

‘Als een getraumatiseerd, 18-jarig slachtoffer van verkrachting koos ik ervoor om mijn vertrouwen in het Amerikaanse gerechtssysteem te leggen’, schrijft ze. ‘Mijn doel in 1982 was gerechtigheid - niet onrecht. Ik ben dankbaar dat de naam van mr. Broadwater eindelijk is gezuiverd, maar het is niet te ontkennen dat hij 40 jaar geleden een van vele jonge zwarte mannen was die gebrutaliseerd werd door ons gebrekkige rechtssysteem. Ik zal voor altijd spijt hebben van wat hem is toegedaan.’

Broadwater vertelt aan lokale nieuwswebsite Syracuse.com de excuses van Sebold te accepteren. ,,Het komt recht uit het hart. Ze geeft toe wat er is gebeurd. Het moet veel moed gekost hebben om vrede te hebben met de situatie, en de excuses op te maken.” Hij vertelt dat hij en zijn vrouw in tranen uitgebarsten zijn van opluchting en emotie na het lezen van de verontschuldiging.

De schrijverscarrière van Sebold nam een grote sprong na het schrijven van de memoires Lucky, waar de verkrachting en de situatie naderhand uitgebreid worden behandeld. Er wordt gekeken om het boek uit 1999 met de huidige kennis opnieuw uit te brengen. Het boek is voor nu in ieder geval uit de winkels gehaald.

