Schrijfster getuigt over vermeende verkrachting door Trump: ‘Onmogelijk nog naar een man te glimlachen’

De 79-jarige schrijfster beschuldigt de drie jaar jongere Trump van verkrachting in de paskamer van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in New York in de jaren 90, en van laster. Carroll beschreef de episode uitvoerig in de rechtszaal in Manhattan. Volgens Carroll zou Trump haar tegen haar wil betast en gepenetreerd hebben. ,,Ik duwde hem terug”, zei ze, eraan toevoegend: ,,Ik was bijna te bang om na te denken.”

Schadevergoeding

Carroll, een voormalige columnist voor het tijdschrift Elle, deed haar verhaal voor het eerst in een boek uit 2019. Trump ontkende direct. Hij reageerde op de aantijgingen in het boek door te zeggen dat het nooit had kunnen gebeuren, omdat Carroll ,,niet mijn type” was. ,,Het is een hoax en een leugen, net als alle andere hoaxes die de afgelopen jaren over mij zijn verteld.”

De schrijfster is uit op een schadevergoeding voor het psychische leed dat haar zou zijn aangedaan. Carroll zei tegen de jury dat Trump haar reputatie heeft verbrijzeld door haar een leugenaar te noemen. Ze heeft de verkrachting naar eigen zeggen tientallen jaren verzwegen uit angst dat Trump haar kapot zou maken. Trump heeft altijd ontkend dat hij Carroll heeft aangerand of belasterd.

Een advocaat van Carroll herinnerde aanwezigen in de rechtbank aan een beruchte gelekte video uit 2005 waarin Trump zich in een gesprek laatdunkend uitliet over vrouwen. De toen 59-jarige Trump zei daarin dat je als ster met vrouwen kan doen wat je maar wil. Zijn letterlijke woorden: ,,Grab them by the pussy.”

‘Nooit meer met een man naar bed’

Omdat Carroll aan de vermeende verkrachting aanzienlijk trauma overhield, is ze sindsdien niet meer met een man naar bed geweest, getuigde ze. ,,Kort samengevat omdat Donald Trump me verkracht heeft. Als ik een man ontmoet die een mogelijke partner zou kunnen worden, is het voor mij onmogelijk om zelfs maar naar hem te kijken en te glimlachen”, zei Carroll.

Trump hoeft niet aanwezig te zijn bij het proces en is dat ook niet. Carrolls advocaten zijn niet van plan om de oud-president op te roepen. De zaak heeft juridisch geen invloed op Trumps intentie om volgend jaar voor een tweede keer tot president te worden verkozen, maar kan hem wel reputatieschade toebrengen.

Volledig scherm Schrijfster en columnist E. Jean Carroll woensdag na het afleggen van haar verklaring in de rechtbank. © AP