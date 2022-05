Schutter barricadeerde zichzelf in klaslokaal: ‘Ze konden geen kant op’

,,Het is een klein klaslokaal, je kunt er tussen de 25 en 30 studenten hebben. En er waren daar twee leraren. Ik heb niet het exacte aantal studenten in dat klaslokaal. Het was een typische klasomgeving waar je grote groepen kinderen bij elkaar hebt, die geen kant op konden”, zei Olivarez.



Terwijl de schietpartij plaatsvond, gingen agenten naar de school, vernielden ramen en probeerden kinderen en personeel te evacueren. Ze waren in staat om de klas binnen te dringen waar de schutter was. Hij - Salvador Ramos (18) - werd doodgeschoten.



Op de vraag of de school een doelwit was, zegt Olivarez dat er nog ‘veel onbeantwoorde vragen’ zijn. ,,We proberen dat vast te stellen, daarom werken we nu samen met de FBI om terug te kijken om te zien of er aanwijzingen waren, kijkend naar sociale media”, zegt de luitenant. ,,Wat we weten over de schutter is dat hij een inwoner is, hier in Uvalde. Hij ging naar een van de plaatselijke middelbare scholen, hij woonde bij zijn grootouders, had geen vrienden, geen vriendin die we op dit moment kunnen identificeren, geen crimineel verleden en was ook geen lid van een straatbende.”