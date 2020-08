Schutter Christchurch hangt levenslange gevangenisstraf boven het hoofd: ‘Er zijn geen woorden om het leed te verzachten’

De 35-jarige broer van Aya Al-Umari was een van de doden in de Al Noor-moskee. Ze wil gerechtigheid voor wat er gebeurd is. In haar verklaring, die ze deelde met persbureau AP, zegt ze dat ze rouwt om het verlies van haar broer. ,,Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe het voelt om de ene dag te lunchen met je broer en hem op de andere te begraven”, schrijft ze.



Ze wil de dader vertellen dat zijn haat haar beste vriend, voogd, haar held heeft weggevaagd. Dat ze nog steeds de telefoon wil opnemen en haar broer alles over haar dag wil vertellen, want hij is de enige die het zou begrijpen. Dat ze niet alleen rouwt om het verlies van haar broer, maar ook om het verlies van zijn hoop en doelen.