Schutter Las Vegas stuurde vriendin expres naar Filipijnen

De twee zussen, die anoniem in beeld komen, vertellen tegen het Australische 7News dat ze verrast waren door de komst van hun zus, zo'n twee weken geleden. ,,Ze zei dat ze uit het niets een goedkoop ticket had gekregen van haar vriend'', vertellen ze onder meer. ,,Ze is weggestuurd zodat ze zijn plannen niet in de weg kon schoppen.'' Volgens de vrouwen had het heel anders af kunnen lopen als hun zus nog wel in de Verenigde Staten was geweest.

Hun zus, die lange tijd in het Australische Queensland woonde, en twintig jaar geleden naar de Las Vegas verhuisde, is vanmorgen aangekomen op het vliegveld van Los Angeles. Ze is terug naar de Verenigde Staten gereisd op verzoek van de FBI. Later vandaag wordt ze naar Las Vegas vervoerd, waar ze verder wordt ondervraagd. Onderzoekers proberen ook duidelijkheid te krijgen over de 100.000 dollar (bijna 85.000 euro) die Paddock overmaakte naar een rekening in de Filipijnen.

De zussen kunnen niet begrijpen dat de vriend van Marilou Danley een dergelijk bloedbad heeft aangericht. ,,In zekere zin zijn we hem dankbaar dat hij het leven van onze zus heeft gespaard door haar terug te sturen. Maar dat weegt niet op tegen de 59 levens die hij heeft weggenomen.'' Dat hun zus nu in de Verenigde Staten is, begrijpen ze. ,,Niemand weet het antwoord, behalve zij misschien. Steve is hier niet meer om het te vertellen. Hopelijk kan zij helpen in het onderzoek.'' De twee vrouwen geven in het, soms wanhopig klinkende interview, meerdere malen aan dat hun zus 'een goed persoon was met een goed innerlijk'.

Volledig scherm Marilou Danley. © RV

Denigrerend

Over de verstandhouding tussen Paddock en Danley wordt ook steeds meer duidelijk. Paddock zou zijn vriendin vaak denigrerend behandelen. ,,Hij had de gewoonte om haar in het openbaar de huid vol te schelden", vertelt medewerker Esperanza Mendoza van Starbucks tegen de LA Times. ,,Dat gebeurde vaak. De bestelling van de twee was altijd hetzelfde: een venti mocha cappuccino voor hem, een medium caramel macchiato voor haar'', zegt Mendoza. ,,Het leek alsof hij nooit sliep. Hij had enorme wallen onder zijn ogen.'' Paddock had ook een stevige bierbuik en was groot. Danley kwam maar tot aan zijn ellebogen, volgens Mendoza.

De LA Times meldt ook dat Stephen Paddock een fervent gokker was. ,,Hij had een casinokaart, waarmee hij op gokmachines gewonnen punten kon gebruiken als geld om winkelwaar uit het casino te betalen. Mendoza vertelt hoe hij zijn vriendin Danley in de Starbucks behandelde als ze hem vroeg met die bewuste kaart te betalen. ,,Hij keek dan vanuit de hoogte op haar neer en zei, heel gemeen: ‘Je hebt mijn casinokaart hiervoor niet nodig. Ik betaal wel voor je drankje, net zoals ik voor jou betaal’. Zij antwoordde dan zachtjes ‘oké’ en ging weer achter hem staan. Hij was erg onbeschoft tegenover haar in ons bijzijn.''