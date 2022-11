Schutter opent vuur in nachtclub Colorado: 5 doden en 18 gewonden

De politie van Colorado Springs werd omstreeks middernacht lokale tijd opgeroepen voor een schietpartij aan de North Academy Boulevard, in het noordoosten van de stad die ten zuiden van Denver ligt. Het aantal doden en gewonden kan nog oplopen, meldt een woordvoerster van de politie. Ook de FBI is ter plekke voor het politieonderzoek. Er is één verdachte. Die is gewond en bevindt zich momenteel in een ziekenhuis. Over het motief is op dit moment geen duidelijkheid.